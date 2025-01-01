8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Штормовой Закат, Ли-Парк, Уилтшир Хейтер Джордж

Aртикул 407745D Хейтер Джордж
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Штормовой Закат, Ли-Парк, Уилтшир" Хейтер Джордж по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Штормовой Закат, Ли-Парк, Уилтшир" Хейтер Джордж можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Хейтер Джордж

Девушка в объятиях рыцаря в доспехахСвадьба королевы Виктории, 10 февраля 1840 годаРуины из Лептис Магна, как они появились в Королевском парке в Вирджинии УотерКаприччио из Виндзорского замкаПресноводный залив, остров Уайт
Смотреть все

Тематика: Деревья

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Объемное золотое деревоДерево (Tree) №2Бирюзовый лесДерево с цветными круглыми листьями №2Апельсиновое деревоОстровок в озереАбстрактный лес - вид 2
Смотреть все

Тематика: Холмы

Дом у моряВечер. Золотой Плёс (Evening. Golden Pool)Песочные часыОврагДом с маяком на холмеОтдых (Recreation)Французский прованс (French Provence) №2Солнечный день (Sunny Day) №2Стог сена на холме (Haystack on the hill)
Смотреть все

Тематика: Шторм

Девятый валНадвигающаяся буря (1899)Два корабля в море (1863 г.)Линия жизни (1884)Кораблекрушение в штормШтормПотопКорабли в шторме Приближающийся шторм
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуДевятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Мальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеПионы (Peonies) №8Мост под дождемДевушка в красной шляпе и красными губамиИталия №3Гора Афон и монастырь Ставроникетес
Смотреть все

Стиль: Классицизм

Триумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеДиана и КупидонДевушка в объятиях рыцаря в доспехахНой ведет животных в ковчегЛошадь в профильБегущий заяц с ушимиСвадьба королевы Виктории, 10 февраля 1840 годаДети Одди
Смотреть все