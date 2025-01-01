8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Руины из Лептис Магна, как они появились в Королевском парке в Вирджинии Уотер Хейтер Джордж

Aртикул 407747D Хейтер Джордж
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 29x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Руины из Лептис Магна, как они появились в Королевском парке в Вирджинии Уотер" Хейтер Джордж по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Руины из Лептис Магна, как они появились в Королевском парке в Вирджинии Уотер" Хейтер Джордж можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Хейтер Джордж

Девушка в объятиях рыцаря в доспехахСвадьба королевы Виктории, 10 февраля 1840 годаКаприччио из Виндзорского замкаПресноводный залив, остров УайтШтормовой Закат, Ли-Парк, Уилтшир
Смотреть все

Тематика: Деревья

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Объемное золотое деревоДерево (Tree) №2Бирюзовый лесДерево с цветными круглыми листьями №2Апельсиновое деревоОстровок в озереАбстрактный лес - вид 2
Смотреть все

Тематика: Руины

Римское каприччио: Колизей и другие памятники"Историческая серия 1890-1900 гг. ""Фотографии Италии"" - Forum Romanum from the Palatine, Rome"Пейзаж с разрушенным замком и церковью (A Landscape with a Ruined Castle and a Church)Акрополь и Парфенонарка Септимия Севера Парфенон в АфинахРазрушенный замок (A Ruined Castle )Руины античного греческого театра в Таормине на побережье Средиземного моря (Сицилия, Южная Италия)Каприччио с Римскими руинами
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуДевятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Мальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеПионы (Peonies) №8Мост под дождемДевушка в красной шляпе и красными губамиИталия №3Гора Афон и монастырь Ставроникетес
Смотреть все

Стиль: Классицизм

Триумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеДиана и КупидонДевушка в объятиях рыцаря в доспехахНой ведет животных в ковчегЛошадь в профильБегущий заяц с ушимиСвадьба королевы Виктории, 10 февраля 1840 годаДети Одди
Смотреть все