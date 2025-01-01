8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Во время опасности Лейтон Эдмунд

Aртикул 430484D Лейтон Эдмунд
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Во время опасности" Лейтон Эдмунд по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Во время опасности" Лейтон Эдмунд можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Лейтон Эдмунд

Леди Годивасентябрь
Смотреть все

Тематика: Лодки

Девятый валПлывем по облакамБуря на море (Storm at sea)Венеция на закате (1873)Разноцветные лодки на морском берегуЛодки на фоне домовНабережная Невы (Embankment of the Neva)Венеция (Venice) №17Пришвартованные лодки (набережная, люди разгружают баржи с песком)
Смотреть все

Тематика: Рыцари

Девушка в объятиях рыцаря в доспехахАвантюристКонный портрет герцога Букингемского (1625)Видение рыцаря (Vision of a Knight)Дон Кихот и Санчо ПансаТомас Говард, 2-й граф АрунделКонная битва на площади Санта-КрочеРыцарь в доспехах, стоящий у пернатого коняСвятой Мартин разрывает плащ (1843-1845)
Смотреть все

Тематика: Мать и дитя

Голый ребенок Диана и КупидонВозлюбленное дитя (1790)НоворожденныйПосле купания (1916)материнствоМать купает ребенкаИдиллияМать и дитя
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикДеревянный домик в лесуВид на побережье №2Италия (Italy) №2Цветочный рынокМаяк (Lighthouse)Весенний сад
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привалеРожь
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесМальчик с яблокомСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Девушка в шляпе просит быть потишеПионы (Peonies) №8Мост под дождемГора Афон и монастырь СтавроникетесИталия №3Венеция (Venice) №17
Смотреть все

Жанры: Остальные жанры

Сад земных наслажденийДерево (Tree) №2Афинская школа (The School of Athens)Пионы (Peonies) №13Фавн (Faun a blackbird zupfeifend)Апофеоз войныУмбрийская долинаСпящая девушка (Sleeping girl)Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все