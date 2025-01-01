8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат сентябрь Лейтон Эдмунд

Aртикул 430485D Лейтон Эдмунд
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "сентябрь" Лейтон Эдмунд по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "сентябрь" Лейтон Эдмунд можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Лейтон Эдмунд

Леди ГодиваВо время опасности
Смотреть все

Тематика: Парки

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Летний садИтальянский паркИталия (Italy) №2Итальянский пейзажБабушкин садВесенний садЯпонский пешеходный мост и бассейн с водяными лилиями, ЖиверниКоляска на скачках (1869)
Смотреть все

Тематика: Женщины

Девушка (Girl) №68ЛетомАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Итальянский полдень (Девушка с виноградом)ВсадницаАдель Блох-Бауэр IIДевушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Девушка на пляже №4
Смотреть все

Тематика: Яблони

Мальчик с яблокомЯблони в цвету (Apple Trees in Bloom)ЯблоняЦветущее яблочное деревоКолибри и яблоневый цветЯблоняЦветущая яблоня и колибри (Apple Blossoms and Humming bird)Яблони в Эраньи, солнечное утро (1903)Сбор яблок
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикМосква (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворик
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикДеревянный домик в лесуВид на побережье №2Италия (Italy) №2Цветочный рынокМаяк (Lighthouse)Весенний сад
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привалеРожь
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесМальчик с яблокомСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Девушка в шляпе просит быть потишеПионы (Peonies) №8Мост под дождемГора Афон и монастырь СтавроникетесИталия №3Венеция (Venice) №17
Смотреть все