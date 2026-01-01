8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Лесной пейзаж Хоббема Мейндерт

Aртикул 424265D Хоббема Мейндерт
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Лесной пейзаж" Хоббема Мейндерт по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Лесной пейзаж" Хоббема Мейндерт можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Хоббема Мейндерт

Водяная мельницаЛесная дорогаЛесной пейзажЛесной пейзаж с путниками на пути через деревнюЛесной пейзаж с водяной мельницейХижина среди деревьевПутешественникиДеревня с водяным мельницей среди деревьевЛесной пейзаж с весельчаком в корзине
Смотреть все

Тематика: Деревья

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляОбъемное золотое деревоДерево с цветными круглыми листьями №2Бирюзовый лесАбстракция в лесуАбстрактный лес - вид 2Дерево (Tree) №2Островок в озере
Смотреть все

Тематика: Реки и озера

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Золотая осеньМост через реку №2Над вечным покоемВесна - большая водаЧерные кувшинкиОстровок в озере
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Афинская школа (The School of Athens)Праздник боговПоцелуй ИудыЛовцы птицЗимний пейзаж с ловушкой для птицТриумф ВенецииНочной дозорПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Тематика: Дороги и тропинки

Московский дворикРожьМосковский дворик (оригинальная цветопередача)Сестрорецкий бор (Forest)На опушке соснового лесаДождь в дубовом лесуВесна в Италии (Spring in Italy)Прогулка в лесуЗимний пейзаж (Winter Landscape) №4
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Барокко

Девушка с жемчужной сережкойНатюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыДаниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозор
Смотреть все

Век: 17-й век

Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыДаниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозорПейзаж №3
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаляСад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисамиЗвёздная ночьДевушка с жемчужной сережкойИрисыНочной дозорПшеничное поле с кипарисами v.2Розы и пионы
Смотреть все