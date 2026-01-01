8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Хай, Бельгия Праут Сэмуел

Aртикул 434243D Праут Сэмуел
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x23 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Хай, Бельгия" Праут Сэмуел по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Хай, Бельгия" Праут Сэмуел можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Праут Сэмуел

Механическая мясорубка с фигурамиодеколонГруппа из четырех сидящих мужчинКрушение Даттона, Ост-Индский человекКингстейнтон, ДевонКолизей, РимПрибрежная сцена с приставанными к берегу лодками на переднем планеСпасение от крушенияСцена в Jumièges
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Афинская школа (The School of Athens)Праздник боговПоцелуй ИудыЛовцы птицЗимний пейзаж с ловушкой для птицТриумф ВенецииНочной дозорПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Тематика: Арки

Итальянская улочка с арками №14Итальянская улочка с арками №6Итальянская улочка с арками №20Вид на Арку Константина арка Септимия Севера Уютный дворик традиционной мавританской архитектуры с летним кафе в Барселоне (Испания)Итальянская улочка №4Сказочный город с разноцветными домиками причудливой архитектурыПлатонова пещера
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикДеревянный домик в лесуМаяк (Lighthouse)Вид на побережье №2Италия (Italy) №2Цветочный рынокКрымский вид
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесМальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Пионы (Peonies) №8Гора Афон и монастырь СтавроникетесМост под дождемИталия №3Венеция (Venice) №17
Смотреть все