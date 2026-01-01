8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Балкон (The Balcony) Уистлер Джеймс

Aртикул 64747D Уистлер Джеймс
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x25 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Балкон (The Balcony)" Уистлер Джеймс по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Балкон (The Balcony)" Уистлер Джеймс можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

Художник: Уистлер Джеймс

Тематика: Женщины

Тематика: Балконы

Жанры: Бытовой

Стиль: Реализм

Век: 19-й век

Национальность: Американская

