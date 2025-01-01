8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Прекрасный, Родос Лейтон Фредерик

Aртикул 88746D Лейтон Фредерик
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 36x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Прекрасный, Родос" Лейтон Фредерик по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Прекрасный, Родос" Лейтон Фредерик можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Лейтон Фредерик

Примирение Монтекки и КапулеттиПламенный июньИлия в пустынеМнимая смерть ДжульеттыУрок музыкиИ отдало море мертвых, бывших в немНамотка мотка
Смотреть все

Тематика: Море

Море и пляжПарусник (Sailing ship) №2Девятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)Закат на море №9Пляж с нависающими пальмамиБуря на море (Storm at sea)
Смотреть все

Тематика: Греция

Гора Афон и монастырь СтавроникетесДемокрит и Гераклит (1603)Девушка путешественница наслаждается прекрасной солнечной погодой и красотой Санторини (Греция)Прекрасный остров Санторини с белоснежными домиками и голубыми куполамиАкрополь и ПарфенонОкно в Греции №4Прекрасный курортный городок Ия на острове Санторини (Греция) в солнечный деньПорт в ГрецииВесенний Санторини
Смотреть все

Тематика: Побережье

Закат над Ялтой (1861 г.)Озеро Комо в ИталииУ побережья Финского залива (Удриас под Нарвой)Яркий приморский пейзажВилла у моряКрым. Медведь гора в далекеЛетний вечер на пляже в Скагене. Художник и его жена. На морском побережьеЮжные уступы, Апплдор
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Мальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеПионы (Peonies) №8Девушка в красной шляпе и красными губамиМост под дождемГора Афон и монастырь СтавроникетесИталия №3
Смотреть все

Стиль: Академизм

Первая дуэльРадха и КришнаСмерть Ивана ГрозногоДва бездельникаКазнь Джейн ГрейНевинностьКолесо ФортуныМудрые и глупые девыВид из окна художника, улица Гроув
Смотреть все