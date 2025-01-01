8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Исследование Эльбы Клаусен Даль Юхан Кристиан

Aртикул 89091C Клаусен Даль Юхан Кристиан
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 24x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Исследование Эльбы" Клаусен Даль Юхан Кристиан по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Исследование Эльбы" Клаусен Даль Юхан Кристиан можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Клаусен Даль Юхан Кристиан

Дуб у Эльбы зимойЗима в Согне-фьордеДрезден при лунном светеКораблекрушение у берегов НорвегииВид из СталхеймаВид с Ваекеро около ХристианииВид с БастайИзвержение вулкана ВезувийВид на Фортундален
Смотреть все

Тематика: Природа

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьЗолотая осеньДубовая рощаНад вечным покоемБолото. ЖуравлиЗвёздная ночьНа опушке соснового лесаФашист пролетел
Смотреть все

Тематика: Реки и озера

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Мост через реку №2Золотая осеньРека в лесу №5Весна - большая водаОстровок в озереНад вечным покоем
Смотреть все

Тематика: Закаты

Девятый валВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Закат на море №9Закат над Ялтой (1861 г.)Венеция на закате (1873)Африканский пейзаж на закатеЧерный парусник в стиле Ван ГогаДевятый вал (с цветокоррекцией)Лес вечером (Wood in the evening)
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньМосква (Moscow) №10Московский дворикДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикДеревянный домик в лесуВид на побережье №2Италия (Italy) №2Цветочный рынокМаяк (Lighthouse)Весенний сад
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привалеЗимний вечер (Winter Evening)
Смотреть все

Национальность: Норвежская

Летняя ночьДеревянная церковь в НесбиенеСвадебное шествие на Хардангер-фьордеКристиан II подписывает ордер на смерть Торбен ОксаРека №16Северное сияние над четырьмя мужчинами в лодкеМост №26Горное озеро (Mountain lake) №6Гриндельвальдглетчер
Смотреть все