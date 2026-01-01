8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Набережная Петербурга

Aртикул 103818D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 26x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Набережная Петербурга"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Набережная Петербурга" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Каналы

Исаакиевский собор на фоне каналаСанкт-Петербург №120Венеция (Venice) №19Венеция №60По каналам ВенецииВход в Большой канал, ВенецияСанкт-Петербург №101Дрезден, вид с правого берега Эльбы, под мостом АвгустаВенеция №5
Смотреть все

Тематика: Санкт-Петербург

Исаакиевский собор на фоне каналаСанкт-Петербург №121Санкт-Петербург №115Вид на Большой каскад в Петергофе (View of the Grand Cascade in Peterhof)Санкт-Петербург №120Набережная Невы (Embankment of the Neva)Исаакиевский собор и памятник Петру IВид набережной и Мраморного дворца (View of the waterfront and the Marble Palace)Петербург. Вид на Неву (Petersburg. View of the Neva)
Смотреть все

Тематика: Набережные

Вид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Летняя аллея вдоль моряПортофиноВид набережной и Мраморного дворца (View of the waterfront and the Marble Palace)Яркий приморский пейзажВид на Босфор с собором Святой Софии и Девичьей башней в лунном свете (1884 г.)Юг ФранцииДеревня у озераГалеон в тумане
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все