8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Журнал «Дам и моды», Парижский костюм, 1805, 13-й год (615) Бархатная шляпа, Атласная кайма Верне Орас

Aртикул 409059D Верне Орас
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x38 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Журнал «Дам и моды», Парижский костюм, 1805, 13-й год (615) Бархатная шляпа, Атласная кайма" Верне Орас по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Журнал «Дам и моды», Парижский костюм, 1805, 13-й год (615) Бархатная шляпа, Атласная кайма" Верне Орас можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Журнал «Дам и моды», Парижский костюм, 1805, 13-й год (615) Бархатная шляпа, Атласная кайма" Верне Орас станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Верне Орас

Император Наполеон I и его штаб верхом на лошадяхСражение при Вальми (The Battle of Valmy)Баллада о Леноре, или мертвые путешествуют быстроСражение при Жемапе (The Battle of Jemappes)Начало забега лошадей без всадниковСмерть князя Юзефа ПонятовскогоБаррикада в Порт-КлишиБитва Ханау (The Battle of Hanau)Сражение при Монмирале (The Battle of Montmirail)
Смотреть все

Тематика: Женщины

Девушка (Girl) №68ЛетомАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Девушка с цветами (Girl with flowers)ВсадницаДве женщины у окна (1655-1660)Адель Блох-Бауэр IIДевушка на пляже №4
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуДевятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяСпящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Летний садПадший ангелГолубые танцовщицыПервая дуэльДевушка на пляже №4Абстрактный лес - вид 2
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеСтанчикДве женщины у окна (1655-1660)Адель Блох-Бауэр IIДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленом
Смотреть все

Стиль: Ориентализм

Император Наполеон I и его штаб верхом на лошадяхДревний ужасМаскарадБаллада о Леноре, или мертвые путешествуют быстроМисс дель Кастильо на смертном одреРимские пилигримыСвалкаОтшельникТуалет римской леди
Смотреть все