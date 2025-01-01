8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Малый Двор Марис Якоб

Aртикул 432212D Марис Якоб
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x28 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Малый Двор" Марис Якоб по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Малый Двор" Марис Якоб можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Малый Двор" Марис Якоб станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Марис Якоб

Дюны пейзажСидящий старик, слеваГородской пейзаж с купольной церковьюДама в шляпеБыка на горной дорогеВид на Монтиньи-сюр-ЛуанВетряная мельница и дом у воды. Небо перед бурей (A Windmill and Houses beside Water - Stormy Sky)Вид на город №21Полдерный пейзаж после грозы
Смотреть все

Тематика: Овощи

Натюрморт с сырами, артишоками и вишнейСпелая тыква (Ripe pumpkin)Баклажан винтажныйИнтерьерный натюрморт с девушкой, цветами и овощамиОвощной рынокАртишоки в стиле винтажРадуга из фруктов и овощейОсенняя тыкваНатюрморт с овощами
Смотреть все

Тематика: Дворики

Московский дворикИтальянский дворикМосковский дворик (оригинальная цветопередача)Итальянский дворик №6МартУмбрийская долинаУютный маленький итальянский дворик с велосипедом, лестницей и горшечными цветамиИтальянский дворик №9Итальянский дворик №26
Смотреть все

Тематика: Арки

Итальянская улочка с арками №14Итальянская улочка с арками №6Итальянская улочка с арками №20Вид на Арку Константина Итальянская улочка №4Уютный дворик традиционной мавританской архитектуры с летним кафе в Барселоне (Испания)арка Септимия Севера Итальянская улочка №3Платонова пещера
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикМосква (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворик
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыПарусник (Sailing ship) №2Золотая осеньМосковский дворикДевятый валУтро в сосновом лесуВ голубом простореБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиРожь
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привалеРожь
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаляСад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисамиДевушка с жемчужной сережкойЗвёздная ночьИрисыНочной дозорПшеничное поле с кипарисами v.2Монах и монахиня
Смотреть все