8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Контрастный красный фасад

Aртикул 52108D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Контрастный красный фасад"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Контрастный красный фасад" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Контрастный красный фасад" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Фасады

Старый город (Old town)Мозаичный фасад дома ГаудиПолукруглый фасад зданияФасад с множеством оконУлочка в Венеции"Историческая серия 1890-1900 гг. ""Фотографии Италии"" - Внешний вид Колизея (Exterior of the Coliseum)"Двери ПарижаЖелтый деревянный фасадЗолотой фасад
Смотреть все

Тематика: Контрасты

Выразительный портрет чёрной кошки на чёрном фонеКонтрастное синее дерево в паркеКрасивое сочетание волн голубой бирюзы и золотых струек Девушка с красными губамиСтильный чёрно-белый плакат с кабриолетом и контрастной красной надписьюЧёрно-белая композиция из клякс, брызг и потёковЯркий разноцветный фейерверк красок из одного тюбика - букет на сером фонеУлицы с разноцветными зонтамиГлаз со зрачком в виде Земли
Смотреть все

Тематика: Минимализмы

Море и пляжВинни Пух на воздушном шаре с пчеламиДерево на ветру в туманеТри аистаУнитазДорога в ТосканеВороны-МосквичкиДве красные капли стекаютЦветные карандаши
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Обезьяна с красными губамиАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Подвесной канатный мост в туманеОзеро Комо в Италии
Смотреть все