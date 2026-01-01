8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Букет весенней сирени

Aртикул 53387C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Букет весенней сирени"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Букет весенней сирени" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Букет весенней сирени" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Букеты цветов в вазе

Пионы (Peonies) №5Пионы в вазе №11Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Сирень (Lilac) №2Пионы №266Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеБукет пионов с размытым фономПионы (Peonies) №8Сирень №110
Смотреть все

Тематика: Сирень

Сирень (Lilac) №2Сирень (Iilac) №13Сирень №5Сирень №110Розы и сиреньБукет сирени в вазе из стеклаПионы и сирень в корзинеСирень на синем фонеСирень (Iilac) №12
Смотреть все

Жанры: Натюрморт

Пионы (Peonies) №5Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Сирень (Lilac) №2Пионы №266Натюрморт (Still-life) №19Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеСирень (Iilac) №13Лимоны (Lemons)Итальянский обед с вином
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все