8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Девушка в синем платье и лотос

Aртикул 103841D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x25 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Девушка в синем платье и лотос"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Девушка в синем платье и лотос" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Девушка в синем платье и лотос" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Женщины

Девушка (Girl) №68ЛетомАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Итальянский полдень (Девушка с виноградом)ВсадницаАдель Блох-Бауэр IIДевушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Арт лицо №18
Смотреть все

Тематика: Лотос

Лотос макро №2Лотос макроБирюзовый Будда и лотосЯркий коллаж с лотосами и головой Будды на разноцветном фонеКруговой узор в виде цветочной мандалы с лотосом в центреБелый цветок лотоса с водой в прудуКрасивая акварельная иллюстрация красных лотосов в японском стилеИллюстрация в стиле витраж с рыбками и лотосами на фоне солнечного неба и водыБелый лотос на чёрном фоне
Смотреть все

Тематика: Золотые

Абстракция бирюзово-золотаяАфриканка с украшениями и золотыми губами №2ПоцелуйОбъемное золотое деревоЗолото гор №6Адель Блох-Бауэр IIАбстракция в лесуПион с золотой текстуройВинтажный лес - вид 4
Смотреть все

Тематика: Девушки в платьях

Адель Блох-Бауэр IIДама с вееромДевушка смотрит вдальДевушка в летнем садуДевушка сидящая на деревеДве девушкиДевушка в шляпе в ветряном поле подсолнуховКупальщицы №5Длинноногая красавица в модном белом платье с бокалом вина, полулёжа на диване
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все