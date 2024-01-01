Картины Чай | Репродукции картин художников Чай

По словам Уильяма Гладстона, «если вам холодно, чай вас согреет; если слишком жарко, чай вас охладит; если вы огорчены, он подбодрит вас; если возбуждены — успокоит». Действительно, этот удивительный напиток с историей в не одну тысячу лет способен управлять нашими эмоциями и дарить то, что необходимо именно сейчас. Сортов чая видимо-невидимо, его выращивают чуть ли не по всему миру, превращая процесс питья в настоящие церемонии. И, согласитесь, нет ничего лучше задушевных вечерних разговоров за чашкой чаю с печеньками...

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