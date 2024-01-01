Картины Кофе | Репродукции картин художников Кофе

«Кофе? — это варенье из джазовых пластинок, это свет, который можно размешивать ложечкой, это врата восприятия ночного пейзажа, это немой вымысел радуги». Не правда ли, слова Макса Фрая очень точно передают ощущения от этого напитка?

Многие не могут без него проснуться, а кто-то — заснуть, он помогает работать, настраиваться, создает какую-то особенную атмосферу уюта, становясь даже каким-то сакральным напитком. Он многогранен, его вкусовых оттенков существует огромное количество.

На картинах с кофе вы увидите не только ароматные дымящиеся чашки с напитком, фото и рисунки, но и россыпи зерен, кофейники, хрустящие круассаны, с которыми так вкусно баловать себя кофе.

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