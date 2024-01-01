Постеры Чай

Наряду с кофе этот бодрящий чай является одним из самых любимых во всем мире. Некоторые страны, в частности, Китай и Япония культивируют специальные чайные церемонии, когда употребление напитка превращается в особый ритуал. Наиболее известны китайский, индийский, цейлонский чай и их разновидности — черный, зеленый, белый, улун, пуэр. Существуют сорты чая, которые готовятся с дополнительной обжаркой, копчением, ароматизацией или совсем уж экзотические, например, листья могут вскармливаться лошади, которая через полчаса умерщвляется, а из частично переваренных листьев готовится напиток.

Для вкусного чая, надо провести целую процедуру заваривания, а потом уже добавить по желанию, сахар, мед, лимон, мяту, чабрец, молоко и что вы предпочитаете. Купить постер с чаем вы можете в интернет-магазине Дас Арт.