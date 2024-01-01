Картины Выпечка | Репродукции картин художников Выпечка

Хлеб — всему голова! Его ценность сложно недооценить любому человеку, а уж в военные годы тем более... Его рассматривают как источник жизни, символ гостеприимства у славянских народов, в христианстве это один из элементов причастия, в иудаизме один из элементов празднования Пасхи, праздник исхода в Египте. Выбрасывать хлеб считается кощунством у многих народов.

Он появился еще в неолите и представлял из себя кашицу из крупы и воды, которая могла появиться в результате случайности или целенаправленного эксперимента. У каждого народа есть свои особые рецепты приготовления любой выпечки (бейгл, каравай, лаваш, лахох, маца, пита, чапати, чиабата, чурек и др.), где-то предпочитает кукурузную муку, кто-то пшеничную и ржаную, кто-то добавляет отруби, кунжут, семечки.

Но какой бы он ни был, аромат свежей выпечки, французских булочек, батонов, вафель, кексов и любой сдобы непередаваем! Он кружит и дурманит голову, заставляет мечтать о нем.

Хлеб прямо или опосредовано проходит в картинах русских и зарубежных художников: Мишовой, Николаева, Маторина, Гийомена, Хеды, Цорна, Мелендеса и многих других.

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