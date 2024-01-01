Картины маслом Япония

Японию очень часто называют Страной восходящего Солнца, ведь именно она первой на нашей планете встречает новый день. Это государство с очень древней и яркой историей, которое удивляет и одновременно притягивает весь мир своими удивительными традициями и культурой. Здесь зародились философско-религиозные течения, боевые искусства, создаются мультфильмы — аниме и манга в какой-то особой манере, каллиграфия и графика, поэтическое искусство. Весь мир любит придуманные здесь суши, особый театр и архитектуру. Поразительная во всех смыслах страна! Купить картины маслом с Японией вы можете в интернет-магазине Дас Арт.