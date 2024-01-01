Картины маслом Австрия

Австрийская Республика — государство в Центральной Европе, одна из богатейших стран в мире. Столица и один из красивейших городов Европы Вена полна достопримечательностями: чудесными дворцами, соборами, местная опера одна из известнейших в мире. Страна подарила миру яркого гуманиста Николая Казанского, романиста Франца Грильпарцера, реалистов Заара, Анценгрубера, Розеггера, а в 20 веке Франца Кафку, Роберта Музыиля, Стефана Цвейга и Йозефа Рота. Что касается музыки, здесь родились великие композиторы Гайдны, Шуберт, Брукнер, Штраусы, Малер и другие. Страна достигла определенных успехов и в балете, и в театре, и в кино. Что касается изобразительного искусства, то по миру гремят имена австрийцев Роттмара, Вальдмюллера, Штифтера, Макарты, а также Климта, Шиле и Кокошки, Мозера и других.

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