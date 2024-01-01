Картины маслом Охота на птиц

Охоту на птиц называют одним из самых популярных видов охоты. Это достаточно сложный и трудоемкий процесс, который требует мастерства, выдержки и тем не менее доставляет ценителям удовольствие. История охоты на пернатых насчитывает не одну сотню лет, сегодня на некоторые виды просто нельзя охотиться.

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