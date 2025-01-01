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Наши работы
О нас
Отзывы
Продукция и услуги
Это интересно
Скидки и бонусы
Доставка и оплата
Контакты
8 (495) 648-66-46
8 (800) 775-48-96
da1203240@mail.ru
Интернет магазин картин
Картины маслом
Абстракция
Синяя абстракция
Живопись синяя и голубая абстракция
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Синяя абстракция
Картина маслом Композиция (Composition) №259
арт. 71219D
28 см х 20 см
Цена от
8 480
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Картина маслом Геометрия абстракции №409
арт. 89916D
20 см х 24 см
Цена от
8 430
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Картина маслом Абстрактная гора с заснеженной вершиной
арт. 100063D
20 см х 20 см
Цена от
8 380
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Картина Круглые формы. Солнце и Луна
арт. 410968D
20 см х 20 см
Делоне Робер
Цена от
8 380
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Картина маслом Текстурная абстракция №102
арт. 29057D
20 см х 30 см
Цена от
8 500
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Картина маслом Фактурная абстракция в голубых тонах
арт. 53876D
20 см х 30 см
Цена от
8 500
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Картина маслом Синие люди
арт. 36093D
30 см х 20 см
Цена от
8 500
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Картина маслом Абстрактные парусники №2
арт. 11985D
20 см х 20 см
Цена от
8 380
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Картина маслом Дождевые струйки стекают по стеклу - композиция с белыми линиями на серо-синем фоне
арт. 11765648832D
27 см х 20 см
Цена от
8 470
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Картина маслом Нежная пастельная композиция в серо-голубых тонах с золотыми вкраплениями - зимний рассвет в берёзовой роще
арт. 111007036860D
30 см х 20 см
Цена от
8 500
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Картина Красная площадь синего фона
арт. 58675C
20 см х 20 см
Кандинский Василий
Цена от
8 380
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Картина маслом Водопад - динамичная композиция в оттенках синего, голубого, серого и молочного цвета
арт. 11602499773D
20 см х 30 см
Цена от
8 500
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Картина маслом Фактурные мазки абстракции
арт. 53833D
38 см х 20 см
Цена от
8 600
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Картина маслом Арт композиция №30
арт. 37101D
20 см х 25 см
Цена от
8 440
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Картина маслом Сине-зелёные волны - динамичная композиция с иллюзией движения
арт. 11749683909D
27 см х 20 см
Цена от
8 470
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Картина маслом Декоративная текстура с прямоугольниками в холодных тонах серого, синего и чёрного цвета
арт. 11110746523D
28 см х 20 см
Цена от
8 480
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Картина маслом Арт текстура №6
арт. 99208D
20 см х 30 см
Цена от
8 500
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Картина маслом Белый-синий-голубой
арт. 53929D
27 см х 20 см
Цена от
8 470
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Картина маслом Текстурная абстракция №101
арт. 29055D
20 см х 30 см
Цена от
8 500
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Картина маслом Синие узоры
арт. 36593D
27 см х 20 см
Цена от
8 470
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Картина маслом Голубая абстракция
арт. 28042C
26 см х 20 см
Цена от
8 460
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Картина маслом Течение голубой реки - сочетание оттенков синего и голубого цвета с золотыми вкраплениями
арт. 111209213430D
30 см х 20 см
Цена от
8 500
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Картина маслом Белый фихрь на синем фоне
арт. 94658D
20 см х 20 см
Цена от
8 380
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Картина маслом Флюид арт №129
арт. 54768D
30 см х 20 см
Цена от
8 500
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Картина маслом Флюид арт №99
арт. 54738D
20 см х 30 см
Цена от
8 500
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Картина маслом Флюид арт №75
арт. 54714D
30 см х 20 см
Цена от
8 500
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Картина маслом Композиция мелких мазков в оттенках голубого и зелёного цвета - ряска в пруду
арт. 111244099377D
29 см х 20 см
Цена от
8 490
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Картина маслом Флюид арт №65
арт. 54704D
30 см х 20 см
Цена от
8 500
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Картина маслом Композиция №75
арт. 37276D
30 см х 20 см
Цена от
8 500
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Картина маслом Капли дождя на стекле - яркое сочетание оранжевого и голубого цвета с белыми и чёрными пятнами
арт. 11760117249D
27 см х 20 см
Цена от
8 470
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Картина маслом Сочетание синего и бирюзового цвета с тонкими линиями
арт. 11358507124D
20 см х 25 см
Цена от
8 440
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Картина PH-247 (1951) (PH-247)
арт. 214584D
33 см х 20 см
Стилл Клиффорд
Цена от
8 540
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Картина Композиция в холодных тонах
арт. 76493D
20 см х 28 см
Гладки Серж
Цена от
8 480
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Картина маслом Синее перо - яркая композиция в оттенках синего и голубого цвета на сером фоне
арт. 11558320896D
27 см х 20 см
Цена от
8 470
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Картина маслом Контрастная композиция в оттенках синего и оранжевого цвета
арт. 11397376233D
30 см х 20 см
Цена от
8 500
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