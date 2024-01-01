8 (495) 648-66-46

Картина Готов к походу (Варягское море) Рерих Николай Константинович

Aртикул 400527D Рерих Николай Константинович
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 47.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Готов к походу (Варягское море)" Рерих Николай Константинович по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Готов к походу (Варягское море)" Рерих Николай Константинович можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Рерих Николай Константинович

Величайший и святейший из тангла из серии «Шамбала»Монхеган МэнГималайский пейзажНебесные силы служат нам незаметно (Пасхальная ночь)Дорога №26Звезда Матери Мира. Из серии «Его страна»Будда, Завоеватель. Из серии «Знамена Востока»Мухаммед на горе Хира. Из серии «Знамена Востока»Выше гор. Из серии «Его страна»
Смотреть все

Тематика: Военные композиции

Фашист пролетелБаррикада (1918) (The Barricade)Герника (цветной вариант)Сдача крепости Никополь 4 июля 1877 года (Delivery of the fortress of Nikopol July 4, 1877)Армия принимает присягу на верность императору после распределения орлов, 5 декабря 1804 года (1810) (The Army takes an Oath to the Emperor after the Distribution of Eagles, 5 December 1804)В покоренной Москве (Поджигатели, или Расстрел в Кремле)Битва Александра. ФрагментНаполеон на поле битвы при Прейсиш-Эйлау (Napoleon on the battle field of Eylau (Detail)Смерть Германика (1627)
Смотреть все

Стиль: Модерн

ЛетомОбнаженная с гитарой Обнаженная №51Дерево жизниДерево (Tree) №2Ракурс женская обнаженная ПоцелуйПариж №2Магнолии на бежевом фоне
Смотреть все

Век: 20-й век

Лежащая обнаженная №9Обнаженная у воды.Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)После баниОбнаженная в кресле №3Обнаженная №28Адам и Ева. Грехопадение (Adam and Eve. fall of man)ЖенщинаЕгиптянка
Смотреть все

Национальность: Русская

Адам и Ева. Грехопадение (Adam and Eve. fall of man)КупальщицыМосква (Moscow) №10Адам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Сирень (Iilac) №15Утро в сосновом лесуДевушка с цветами (Girl with flowers)Московский дворикЗимний вечер (Winter Evening)
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Марс и ВенераЗажигая кальянПервая дуэльТанецДушевая кабинаТриумф ВенецииНад городомСмерть Абрадатаса Клиент
Смотреть все