8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Вид на Понте Лупо (недалеко от Тиволи) Лир Эдвард

Aртикул 400753D Лир Эдвард
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 35.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Вид на Понте Лупо (недалеко от Тиволи)" Лир Эдвард по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Вид на Понте Лупо (недалеко от Тиволи)" Лир Эдвард можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Лир Эдвард

Гора Афон и монастырь СтавроникетесСервараЛаскаМертвое море, 16 и 17 апреля 1858 г.Гомбо, ПизаВенеция, Дворец ДожейИерусалим с Масличной горыЛьвица, 3 октября 1844 г.Катания и Этна
Смотреть все

Тематика: Замки и крепости

Вавилонская башняПутешествие по самому знаменитому и древнейшему из сохранившихся японских замков Химедзи во время цветения сакурыВавилонская башня (с цветокоррекцией)Замок в тумане №2Замок НойшванштайнМосковский Кремль при Дмитрии Донском (The Moscow Kremlin with Dmitry Donskoy)Водный замок (Каммер-Шато около Аттерзее I)НойшванштайнЧерный замок (Chateau noir)
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Московский дворикВ голубом просторе
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Английская

Ночной кошмар (The Nightmare)Бирюзовый лесСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Пионы (Peonies) №8Девушка в шляпе просит быть потишеМальчик с яблокомМост под дождемИталия №3Пожар в Лондоне (1826)
Смотреть все

Графика: Рисунок

Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейДевушка на пляже №4Оливки №3Сказочный дирижабльЦветок мака4 огненные девушкиОдуванчики №6Утро в горах (Morning in the Mountains)Рыжеволосая девушка в черных чулках
Смотреть все