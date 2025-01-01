8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Дверь коттеджа Маунт Уильям Сидней

Aртикул 434322D Маунт Уильям Сидней
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x26.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Дверь коттеджа" Маунт Уильям Сидней .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Дверь коттеджа" Маунт Уильям Сидней можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Маунт Уильям Сидней

Пойман врасплох (мальчики поймали врасплох в поле)Школьники ссорятсяЛовить крабовИзготовление сидраФермеры полденьКалифорния НовостиПовесть о прадедушке о прадедушке - портрет преподобного Захарии ГринЛовить кроликовШея крана через болото
Смотреть все

Тематика: Дети

Опять двойкаКупание красного коняМальчик с яблокомАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаДевочка с персикамиДевочки вышиваютВидение отроку ВарфоломеюДевочка кормит голубейПрогулка под дождем
Смотреть все

Тематика: Чтение

Новая сказка (A new fairy tale)Север ЮгСемейный портрет Гиршпрунга Воскресное чтение в сельской школеСравнение (Comparisons)Мадам де ПомпадурКолумба перед мудрецами Саламанки (Колумба перед Советом Саламанки) (Коламбус в университете Саламанки)Любимый поэт (The Favourite Poet)Девушка читает книгу у камина
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привалеРожь
Смотреть все

Национальность: Американская

Пионы (Peonies) №5Дом у озера (The Lake house)Помощь другуГолый ребенок Композиция (Composition) №106Рождество (Christmas)ВатерлооДеревянный домик в лесуВид на побережье №2
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеАдель Блох-Бауэр IIСтанчикВенецианские любовникиДевушка с жемчужной сережкой
Смотреть все

Стиль: Неоклассицизм

Последний день Помпеи (с цветокоррекцией)"Волшебная флейта", опера Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для 12-й сцены: Храм Солнца СарастроПоследний день ПомпеиНаполеон на лошадяхТрубочист по крышам ГамбургаКонный портрет князя Бориса ЮсуповаОпера "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для второй сцены, Королева ночного зала звездВид КоллиураНаполеон на Большом Сен-Бернарде
Смотреть все