Картина Симптомы: суждения менеджера, нахождения на борту пакета, наличия достаточного количества средств для жизни, неуместного положения лопатки. Олкен Генри

Aртикул 430239D Олкен Генри
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 26.2x21.2 см

Художник: Олкен Генри

Тематика: Группы людей

Стиль: Реализм

Век: 19-й век

Национальность: Английская

Жанры: Остальные жанры

Графика: Рисунок

