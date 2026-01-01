8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Сражение при Нови (The Battle of Novi) Коцебу Александр

Aртикул 63982D Коцебу Александр
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 34.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Сражение при Нови (The Battle of Novi)" Коцебу Александр .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Сражение при Нови (The Battle of Novi)" Коцебу Александр можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Коцебу Александр

Штурм крепости Нотебург (Storming the Fortress Noteburg)Взятие крепости Кольберг (The capture of the fortress of Kolberg)Переход войск Суворова через Сен-Готард (Moving troops Suvorov Crossing St. Gotthard)
Смотреть все

Тематика: На поле

Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом полеБой за Багратионовы флеши (Fight for Flash Bagration)Битва при Аустерлице (Battle of Austerlit)Сражение за Смоленск (The Battle of Smolensk)Осада Пскова польским королём Стефаном Баторием в 1581 году (Siege of Pskov, the Polish King Stefan Batory in 1581)Подвиг Генерала Костенецкого (The feat of General Kostenetskiy)Изгнание поляков из Кремля (с цветокоррекцией)Наполеон на поле битвы при Прейсиш-Эйлау (Napoleon on the battle field of Eylau (Detail)Изгнание поляков из Кремля
Смотреть все

Жанры: Батальный

Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиПоединок Пересвета с Челубеем на Куликовом полеЧесменский бой 25-26 июня 1770 годаБой за Багратионовы флеши (Fight for Flash Bagration)Охота на кабанаСинопский бой (дневной вариант) (Battle of Sinop (daytime version)Избиение младенцев (1565-1567)Ужасы войны (The Horrors of War)Морское сражение при Наварине 2 октября 1827 года (Sea battle at Navarino on October 2, 1827)
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуМосква (Moscow) №10В голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привале
Смотреть все