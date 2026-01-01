8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Вид Константинополя Фавре де Антуан

Aртикул 434655D Фавре де Антуан
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 58.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Вид Константинополя" Фавре де Антуан .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Вид Константинополя" Фавре де Антуан можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Фавре де Антуан

Доктор Сальваторе Бернардо с женой и сыномДэвид Джордж ван Леннеп (1712-97), старший торговец голландского завода в Смирне, и его жена и детиДеталь из Панорамы СтамбулаСестры Мирабал
Смотреть все

Тематика: Море

Парусник (Sailing ship) №2Девятый валМоре и пляжБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)Закат над Ялтой (1861 г.)Закат на море №9Среди волн
Смотреть все

Тематика: Гражданские здания

Дом у озера (The Lake house)Неаполитанский заливСтарая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Крымский видМоскваВид Рима. Колизей (View of Rome. Coliseum)Вилла у моряЛетний домик
Смотреть все

Тематика: Лодки

Девятый валПлывем по облакамБуря на море (Storm at sea)Венеция на закате (1873)Разноцветные лодки на морском берегуЛодки на фоне домовНабережная Невы (Embankment of the Neva)Венеция (Venice) №17Пришвартованные лодки (набережная, люди разгружают баржи с песком)
Смотреть все

Тематика: Корабли

Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиКорабль в бушующем море (Ship in rough sea)Бриг Меркурий в лунном свете (1874)Русская эскадра на Севастопольском рейде (Russian fleet at Sevastopol harbor)Чесменский бой 25-26 июня 1770 годаСинопский бой (дневной вариант) (Battle of Sinop (daytime version)Смотр Черноморского флота в 1849 годуМорское сражение при Наварине 2 октября 1827 года (Sea battle at Navarino on October 2, 1827)Коллаж на тему бизнес-логистики и перевозок контейнерных грузов на различном транспорте
Смотреть все

Тематика: Побережье

Закат над Ялтой (1861 г.)Озеро Комо в ИталииУ побережья Финского залива (Удриас под Нарвой)Вилла у моряКрым. Медведь гора в далекеЯлтинская бухта с горами Магоби и Ай Петри.Яркий приморский пейзажЛетний вечер на пляже в Скагене. Художник и его жена. Южные уступы, Апплдор
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Возрождение

Сад земных наслажденийВенецианские любовникиАфинская школа (The School of Athens)Праздник боговВесна (1481-1482)Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Ангелочки на картине Сикстинская МадоннаЗимний пейзаж с ловушкой для птиц
Смотреть все

Век: 18-й век

Ловцы птицАмур и ПсихеяТриумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеКрасная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Пастух и пастушка (1760)Аллегория музыки (Allegory of Music)Диана и КупидонПастушка (1750-1752)
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяПадший ангелГолубые танцовщицыЛетний садАбстракция в лесуАбстрактный лес - вид 2Черные кувшинкиПервая дуэль
Смотреть все