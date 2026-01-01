8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Ле Буа Амур Бернар Эмиль

Aртикул 411639D Бернар Эмиль
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Ле Буа Амур " Бернар Эмиль .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Ле Буа Амур " Бернар Эмиль можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Бернар Эмиль

Две бретонки на лугу Бретонские женщины с зонтиками Автопортрет с портретом Гогена Бретонские женщины у стены Август, фруктовый сад в Понт-Авен Натюрморт с чайником, чашкой и фруктами Урожай у моря Дом среди деревьев: Понт-Авен Пейзаж в Пон-Авен
Смотреть все

Тематика: Деревья

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляОбъемное золотое деревоДерево с цветными круглыми листьями №2Бирюзовый лесАбстракция в лесуАбстрактный лес - вид 2Дерево (Tree) №2Островок в озере
Смотреть все

Тематика: Холмы

Дом у моряОврагВечер. Золотой Плёс (Evening. Golden Pool)Песочные часыДом с маяком на холмеОтдых (Recreation)Ромашковое поле на холмахВид Толедо Солнечный день (Sunny Day) №2
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Модерн

ЛетомПоцелуйАдель Блох-Бауэр IIДерево (Tree) №2Магнолии на бежевом фонеГрушевое ДеревоДрево жизни - фрагмент №4Объятия (фрагмент с цветокоррекцией)Похищение Европы
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяПадший ангелГолубые танцовщицыАбстракция в лесуЛетний садАбстрактный лес - вид 2Черные кувшинкиПервая дуэль
Смотреть все

Стиль: Постимпрессионизм

Цветущие ветки миндаляПшеничное поле с кипарисамиЗвёздная ночьИрисыЧерный парусник в стиле Ван ГогаДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомПшеничное поле с кипарисами v.2Розы и пионыПохмелье. Сюзанна Валадон (1887-1889)
Смотреть все