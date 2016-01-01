8 (495) 648-66-46

Картина Закуски в придорожной гостинице Чезаре Огюст Детти

Aртикул 19700C Чезаре Огюст Детти
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 40.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Закуски в придорожной гостинице" Чезаре Огюст Детти по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Закуски в придорожной гостинице" Чезаре Огюст Детти можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Чезаре Огюст Детти

Людовик XV в тронном залеДон Кихот и Санчо ПансаРыболовная вечеринка (1875)ПраздникВосхитительное выступлениеВенецианский двор, сцена менестреля (1881)Презентация (1878)Музыка в садуМузыка в гостиной
Смотреть все

Тематика: Группы людей

ЖенщинаПохищение дочерей ЛевкиппаДевушки на берегуТриумф ВенецииАфинская школа (The School of Athens)Аполлон и Диана атакуют детей Ниобы (1772) (Apollo and Diana Attacking the Children of Niobe)Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Ловцы птицЗимний пейзаж с ловушкой для птиц
Смотреть все

Тематика: Трапеза

Веселая семья Обед на вершине небоскребаБанкет офицеров Гражданской гвардии Святого Адриана (Calivermen) Банкет офицеров Георгиевской гражданской гвардии Остерия в Равелло ПирушкаКрестьянский обед в полеОбед. Художник, его жена и писатель Отто Бензон Фокусник (Автопортрет с четырьмя руками)
Смотреть все

Жанры: Исторический

Папа Урбан II проповедует первый крестовый поход на площади Клермон Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Вавилонская башняСмерть Германика (The death of Germanicus)Красная площадь (Red Square)Куликовская битва (Battle of Kulikov)Старая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)Казнь Пугачева. Прости, народ православный (Execution of Pugachev. Forgive me, Orthodox people)
Смотреть все

Век: 19-й век

Лежащая обнаженная №2Купальщица №18СпящиеЛетомОбнаженная №17Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Купальщицы (1884-1887)Спящая обнаженная (1858)Сон жены рыбака
Смотреть все

Национальность: Итальянская

Купальщица №18Обнаженная №28ЛетомМария Магдалина как отшельник Итальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркДаная
Смотреть все