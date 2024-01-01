8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Молодая девушка держит японскую вазу (Young Lady Holding Japanese Objects) Тиссо Джеймс

Aртикул 61501A Тиссо Джеймс
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Молодая девушка держит японскую вазу (Young Lady Holding Japanese Objects)" Тиссо Джеймс по цене от 7370 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Молодая девушка держит японскую вазу (Young Lady Holding Japanese Objects)" Тиссо Джеймс можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Тиссо Джеймс

Капитанская дочка (The Captain's Daughter)ПраздникИосиф истолковывает сон фараонаСадовая скамейкаБожье проклятиеБал на корабле (The Ball on Shipboard)Пикник (The Picnic)Сим, Хам и ИафетСтроительство Вавилонской башни
Смотреть все

Тематика: Восточная

Японский пейзажИнь Янь (Yin Yan)Арабская кофейня (Arab Coffeehouse)Японский пейзаж №3Гарем (Harem)Парламентёры. "Сдавайся!" - "Убирайся к чёрту!" (The negotiators. "Surrender" - "Go to hell!")Будда (Buddha) №7Цветение сакуры в горах (Cherry blossoms in the mountains)Японский пейзаж №2
Смотреть все

Тематика: Женщины

Девушка (Girl) №68ЛетомАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Девушка с цветами (Girl with flowers)ВсадницаДве женщины у окна (1655-1660)Адель Блох-Бауэр IIДевушка на пляже №4
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеДевушка с цветами (Girl with flowers)Опять двойкаВсадницаДевушка на пляже №4Чаепитие в МытищахДень рождения (Birthday)Девочки вышиваютСчастливая семья (The happy family)
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Московский дворикВ голубом простореДевятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привалеЗимний вечер (Winter Evening)
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Летний садАбстракция бирюзово-золотаяПадший ангелГолубые танцовщицыНаполеон на перевале Сен-БернарПервая дуэльДевушка на пляже №4
Смотреть все