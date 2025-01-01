8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Пьеро (Pierrot)

Aртикул 62456B
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x26 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Пьеро (Pierrot)"  по цене от 8460 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Пьеро (Pierrot)" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Актеры

Баланс (Balance)Клоун выглядывает из-за занавеса перед выступлениемДва клоуна (Two Clowns)Иллюстрация с монологом Гамлета на театральной сцене, декорированной масками и красным занавесомУличные актеры (Street performers)Передвижные артисты в борделеКонферансье в белом костюме с тростью на театральной сценеМолодой актёр репетирует в пустом зрительном зале театраТеатр (Theater)
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеВсадницаОпять двойкаДевушка на пляже №4Чаепитие в МытищахДень рождения (Birthday)Всё в прошломДевочки вышиваютБахчисарайский фонтан
Смотреть все

Стиль: Авангард

Над городомКорова с тонким носом (The Cow with the Subtile Nose)День рождения (Birthday)Черный квадратКотятаЗа туалетом. АвтопортретСпящая девушка (Sleeping girl)МоскваЗимний пейзаж (Winter Landscape) №4
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуНад городомЛетний сад
Смотреть все

Национальность: Испанская

Герника (цветной вариант)Две женщины у окна (1655-1660)Кухня (The Kitchen)Резервуар, Орта де Эбро (The Reservoir, Horta de Ebro)Спящая девушка (Sleeping girl)Обнаженная женщина Три музыканта (Three Musicians)Студия (The Studio) №2Агнец Божий (1639)
Смотреть все

Стиль: Кубизм

Герника (цветной вариант)Кухня (The Kitchen)Резервуар, Орта де Эбро (The Reservoir, Horta de Ebro)Арт композиция №90Три музыканта (Three Musicians)Студия (The Studio) №2Натюрморт (Still Life)Живописец и Модель (Painter and Model)Кларнет и скрипки (Clarinet and Violin)
Смотреть все