8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Пара влюбленных (A Pair of Lovers) Бордоне Парис

Aртикул 62514B Бордоне Парис
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x23 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Пара влюбленных (A Pair of Lovers)" Бордоне Парис по цене от 9270 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Пара влюбленных (A Pair of Lovers)" Бордоне Парис можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Бордоне Парис

Венецианские любовникиОтдых на пути в Египет (Rest during the Flight to Egypt)
Смотреть все

Тематика: Мужчина и женщина

ОбъятияПоцелуйДвое под зонтом в ЛондонеРомантика ЛондонаВенецианские любовникиДвое под зонтомДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомТанец вдвоемОбъятия (фрагмент с цветокоррекцией)
Смотреть все

Тематика: Любовь

ОбъятияПоцелуйДвое под зонтом в ЛондонеВенецианские любовникиОбъятия (фрагмент с цветокоррекцией)Поцелуй (с цветокоррекцией)Поцелуй (оригинальная цветопередача)Пара под красным зонтомДве влюбленные лошади
Смотреть все

Тематика: Ангелы

Падший ангелАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаМечта человеческой жизниАллегория музыки (Allegory of Music)Диана и КупидонАнгелы (Angels)ИскусствоДва маленьких ангела Кот-ангел
Смотреть все

Стиль: Возрождение

Сад земных наслажденийПраздник боговВенецианские любовникиАфинская школа (The School of Athens)Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Весна (1481-1482)Палата ПсихеиЗимний пейзаж с ловушкой для птицПир богов (1514-1529)
Смотреть все

Стиль: Ню

Ванна (Le bain)ВаннаДанаяТуалет (1888)Вакх и АриаднаАлтарь ДионисаКупальщицыКупальщицы №20Нимфы на рассвете
Смотреть все

Век: 16-й век

Праздник боговВенецианские любовникиЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Палата ПсихеиЗимний пейзаж с ловушкой для птицПир богов (1514-1529)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Страшный судАнгелочки на картине Сикстинская Мадонна
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркПраздник боговВенецианские любовникиРозы у окнаАфинская школа (The School of Athens)
Смотреть все