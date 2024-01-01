8 (495) 648-66-46

Картина маслом В саду №11 Стивенсон Кэссетт Мэри

Aртикул 410271D Стивенсон Кэссетт Мэри
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x24 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "В саду №11" Стивенсон Кэссетт Мэри по цене от 6260 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "В саду №11" Стивенсон Кэссетт Мэри можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Стивенсон Кэссетт Мэри

Голый ребенок Женщина и девушка за рулем Дети в саду (няня) Кормление уток Маленькая девочка в голубом кресле Девушка укладывает волосы Сьюзен утешает ребенка Девушка в розовом с веером Урок банджо
Смотреть все

Тематика: Мать и дитя

Голый ребенок Возлюбленное дитя (1790)Лежит мама с ребенком II Человек, Рожденный Труду, из Награды Труда и Трудолюбия, плита 1Копия Тициана "Аллегория Альфонсо д'Авалоса, Маркиз дель Васто"Урок музыки материнствоВозлюбленное дитя (1780-1785)Женщина и девушка за рулем
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

Лежащая обнаженная №9Лежащая обнаженная №2Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)После баниОбнаженная в кресле №3ЛетомОбнаженная №17Обнаженная №13Египтянка
Смотреть все

Век: 19-й век

Лежащая обнаженная №2Купальщица №18СпящиеЛетомОбнаженная №17Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Сон жены рыбакаКупальщицы (1884-1887)Спящая обнаженная (1858)
Смотреть все

Национальность: Американская

Пионы (Peonies) №5Дом у озера (The Lake house)Голый ребенок Мона Лиза (1978)Помощь другуКомпозиция (Composition) №106Сад (Garden) №8Вид на побережье №2Италия (Italy) №2
Смотреть все

Жанры: Портрет

Лежащая обнаженная №9ЛетомСпящая обнаженная (1858)Мария Магдалина как отшельник Обнаженная №51Фрида и кесарево сечение (1931)Мэрилин Монро на красном фонеДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомГолые девушки разговаривают (1910)
Смотреть все