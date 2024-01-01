8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Октябрь Иннесс Джордж

Aртикул 410807D Иннесс Джордж
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 31x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Октябрь" Иннесс Джордж по цене от 7440 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Октябрь" Иннесс Джордж можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Иннесс Джордж

Радуга Дом цапли Пастбища Около деревни, октябрь Одинокая сосна Немного римского акведука Весенние цветы Пейзаж №64Ранняя осень, Монтклер
Смотреть все

Тематика: Осень

Золотая осеньЗолотая осеньОбъемное золотое деревоАбстракция в лесуЗолотая осеньАнглийский пейзажОсенний лес (Autumn forest) №6Золото осени (Autumn gold)Прекрасный горный пейзаж с видом на осенний лес в утреннем тумане
Смотреть все

Тематика: Поляны

Лето (Summer)Поле с маками (Field with poppies)Полянка в лесуПоле с ромашкамиПоляна с голубыми цветамиЛесные далиПоле ржи (1877)Мяч №5Солнечная поляна с разноцветными цветами и сердечками
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Московский дворикВ голубом просторе
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привалеЗимний вечер (Winter Evening)
Смотреть все

Национальность: Американская

Пионы (Peonies) №5Дом у озера (The Lake house)Помощь другуГолый ребенок Композиция (Composition) №106Рождество (Christmas)Сад (Garden) №8Вид на побережье №2Италия (Italy) №2
Смотреть все

Стиль: Тонализм

Радуга Дом цапли Весна №16Пастбища Около деревни, октябрь Одинокая сосна Немного римского акведука Дама в Белом (№ 2)Вечер на Сене
Смотреть все