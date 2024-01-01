8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Семья Шалон в Лондоне Агас Жак-Лоран

Aртикул 409075D Агас Жак-Лоран
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Семья Шалон в Лондоне" Агас Жак-Лоран по цене от 7400 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Семья Шалон в Лондоне" Агас Жак-Лоран можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Агас Жак-Лоран

Лиса этюдСерый пони и черный конь в конюшнеПочтовая каретаГруппа детенышей, выведенных между львом и тигрицейДымчатые леопардыОседланная серая лошадьГуанакоИзучение цветовЭтюд серая лошадь
Смотреть все

Тематика: Семья

Счастливая семья (The happy family)Дама в саду с детьми ( A Lady in a Garden taking Coffee with some Children)Не пущуОтдых (Recreation)Дедушка с внуком играют в шахматыВеселая семья Семья у врачаСемейная компанияКрестьянский обед в поле
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуДевятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Швейцарская

Амур и ПсихеяФавн (Faun a blackbird zupfeifend)Лень (Лень) Натюрморт: чайный сервиз Ложь,Возвращение домой (Homecoming)Вилла у моряОстров жизни (The island of life)Выдра
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Над городомПервая дуэльТриумф ВенецииПохищение ЕвропыПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Раздача продовольствияСмерть Абрадатаса Радха и КришнаДолгожданная встреча
Смотреть все