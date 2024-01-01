8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Замок Мелвилл, Мидлотиан Гёртин Томас

Aртикул 408177D Гёртин Томас
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Замок Мелвилл, Мидлотиан" Гёртин Томас по цене от 7390 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Замок Мелвилл, Мидлотиан" Гёртин Томас можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Гёртин Томас

Аббатство Риво, ЙоркширЛинкольнский СоборДеревенский домРуины на побережьеЗамок Линдисфарн, Святой Остров, НортумберлендЗамок ДенбиМост УЗ, ЙоркСвятой остров Святого КатбертаМонастырь Тайнмут, Нортумберленд
Смотреть все

Тематика: Замки и крепости

Вавилонская башняПутешествие по самому знаменитому и древнейшему из сохранившихся японских замков Химедзи во время цветения сакурыВавилонская башня (с цветокоррекцией)Замок в тумане №2Замок НойшванштайнМосковский Кремль при Дмитрии Донском (The Moscow Kremlin with Dmitry Donskoy)Водный замок (Каммер-Шато около Аттерзее I)Черный замок (Chateau noir)Готический замок Карлштейн в осеннем лесу (Прага, Чехия)
Смотреть все

Тематика: Поляны

Лето (Summer)Поле с маками (Field with poppies)Полянка в лесуЛесные далиПоле с ромашкамиПоляна с голубыми цветамиПоле ржи (1877)Мяч №5Поле маков
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикСад (Garden) №8Вид на побережье №2Деревянный домик в лесуИталия (Italy) №2Цветочный рынокМаяк (Lighthouse)
Смотреть все

Век: 18-й век

Амур и ПсихеяПейзаж на закате (A Landscape at Sunset)Триумф ВенецииЗакат №48Ловцы птицИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеПастух и пастушка (1760)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Римское каприччио: Колизей и другие памятники
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Мальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеПионы (Peonies) №8Мост под дождемИталия №3Девушка в красной шляпе и красными губамиВенеция (Venice) №17
Смотреть все