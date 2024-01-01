8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Мост УЗ, Йорк Гёртин Томас

Aртикул 408189D Гёртин Томас
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 32x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Мост УЗ, Йорк" Гёртин Томас по цене от 7450 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Мост УЗ, Йорк" Гёртин Томас можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Гёртин Томас

Аббатство Риво, ЙоркширЛинкольнский СоборДеревенский домЗамок Мелвилл, МидлотианРуины на побережьеЗамок Линдисфарн, Святой Остров, НортумберлендЗамок ДенбиСвятой остров Святого КатбертаМонастырь Тайнмут, Нортумберленд
Смотреть все

Тематика: Мосты

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Мост (Bridge) №22Мост через реку №2Подвесной канатный мост в туманеЭйфелева башня (The Eiffel Tower) №10Лондон №9Мост под дождемБруклинский мостМостик в море №2
Смотреть все

Тематика: Причалы

Причал (Berth)Черноморское побережьеПричал лодокПришвартованные лодки (набережная, люди разгружают баржи с песком)Причал лодокПричал у берега океана (Berth)Каждый день - это шанс, чтобы стать лучше. Не потеряй этоПричал на берегу океанаЛодки у причала №11
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикСад (Garden) №8Вид на побережье №2Деревянный домик в лесуИталия (Italy) №2Цветочный рынокМаяк (Lighthouse)
Смотреть все

Век: 18-й век

Амур и ПсихеяПейзаж на закате (A Landscape at Sunset)Триумф ВенецииЗакат №48Ловцы птицИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеПастух и пастушка (1760)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Римское каприччио: Колизей и другие памятники
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Мальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеПионы (Peonies) №8Мост под дождемИталия №3Девушка в красной шляпе и красными губамиВенеция (Venice) №17
Смотреть все