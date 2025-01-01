8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Банки Ганга Уильям Дэниелс

Aртикул 420464D Уильям Дэниелс
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 24x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Банки Ганга" Уильям Дэниелс по цене от 8430 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Банки Ганга" Уильям Дэниелс можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Уильям Дэниелс

Индийская девушка, сидящая у рекиЭспланада Роу и Дом СоветовНосорог, стоящий на берегу рекиСтарый дом суда и здание писателей с видом на КалькуттуИндийский пейзаж с фигурами у ручьяВестминстерский мост и аббатствоГлавный вход в мечеть Джами, ДжаунпурТрехмачтовый корабльМадрас, или Форт Св. Георгия, в Бенгальском заливе - Шквал проходит
Смотреть все

Тематика: Реки и озера

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Мост через реку №2Золотая осеньРека в лесу №5Весна - большая вода (Spring - a large water)Островок в озереЛетний день (Summer's day)
Смотреть все

Тематика: Лодки

Девятый валПлывем по облакамБуря на море (Storm at sea)Разноцветные лодки на морском берегуВенеция на закате (1873)Лодки на фоне домовНабережная Невы (Embankment of the Neva)Венеция (Venice) №17Каноэ с веслом на мелководье бурной реки
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Праздник боговАфинская школа (The School of Athens)Поцелуй ИудыЗимний пейзаж с ловушкой для птицТриумф ВенецииЛовцы птицДевушки на берегуНочной дозор
Смотреть все

Тематика: Храмы и соборы

Вечерний звонИсаакиевский собор на фоне каналаСтарая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)Старая МоскваХрам василия блаженного — МоскваКрасная площадь зимойИсаакиевский собор и памятник Петру IХрам Василия Блаженного (St. Basil's Cathedral)Кёльнский собор
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Мальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеПионы (Peonies) №8Девушка в красной шляпе и красными губамиМост под дождемГора Афон и монастырь СтавроникетесИталия №3
Смотреть все

Стиль: Акварельная живопись

Двое под зонтом в ЛондонеРомантика ЛондонаУголок природыАрт природаКонтрастная сакура в ЯпонииТанец вдвоемИрбис, снежный барс, снежный леопард.Контрасты ЛондонаБукет из пионов и белой сирени
Смотреть все