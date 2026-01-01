8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Рыбки (Fishes)

Aртикул 50778B
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Рыбки (Fishes)"  по цене от 9360 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Рыбки (Fishes)" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Пруды

Заросший прудЛилии. НенюфарыТуман. Красный пруд в Москве осенью (Fog. Red Pond in Moscow in autumn)Возвращение домой (Homecoming)Пруд в лесу (A pond in the woods) №3В паркеПикник (The Picnic)Пруд с уткамиТихий лесной пруд с большими красивыми деревьями
Смотреть все

Тематика: Рыбы

Подводный мир №9Лосось на нерестеСмешная полосатая рыба на роликахДве рыбы (Two fish, from the "Large Fish" series)Форель (1832-1833) (Trout (ai) with inscription)Натюрморт с рыбой и кошкойЛетающая рыба и белый горбыль (1840-1842) (Flying fish (tobiuo) and white croaker (ishimochi), from the second series of fish prints)Бойцовая рыбкаСом рыба (1754)
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Жанры: Остальные жанры

Сад земных наслажденийДерево (Tree) №2Афинская школа (The School of Athens)Пионы (Peonies) №13Апофеоз войныУмбрийская долинаФавн (Faun a blackbird zupfeifend)Тигр в тропический шторм (Tiger in a Tropical Storm (Surprised!))Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все