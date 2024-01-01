Картины маслом с рыбой

А вы знали, что рыбы — это символ небесного пиршества? В христианстве рыба была принята как символ Иисуса многими отцами церкви, а в соответствии с традиционными космогоническими представлениями большинства народов Земли рыбы — это символ зарождения жизни. Именно поэтому картины с изображением рыб выбирают те, кому близка тема зарождения мира, религии и оплодотворения, так как из воды произошла жизнь. Не будем скрывать тот факт, что эта тематика популярна лишь в узком кругу ценителей изобразительного искусства, но мы попытаемся заинтересовать каждого.

Арт-галерея DASART — это коллекция более 300 картин маслом с изображением рыб. Это популярные направления в живописи прошлых веков (импрессионизм, абстракционизм, кубизм, экспрессионизм) и работы художников современности, которые олицетворяют не только религиозные мотивы, но и просто описывают красоту, грацию этих подводных обитателей. Для аквариумистов подготовили серию реалистичных картин с изображением экзотических рыб, а также множество сказочных сюжетов для детей.

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Рыбы: лучшие образы в картинах маслом от DASART

С рыбами очень много связано, прежде всего, в христианстве. «Рыба» расшифровывается как «Иисус Христос Божий Сын Спаситель». Монограммой (первая монограмма Иисуса Христа в греческой культуре) с изображением рыбы христиане часто обозначали тайные места сборов, выбивали на лампадах и других религиозных предметах. В изобразительном искусстве символизация была та же, но с течением времени живописцы начали придавать рыбам иного смысла — жизнь, оплодотворение. Только очень редкие работы малоизвестных живописцев показывали рыб как простых, но в то же время грациозных, красивых и молчаливых существ.

Самыми удачными на наш взгляд работами считаем картины маслом, ведь только этот вид изобразительного искусства может продемонстрировать глубину смысла, передать насыщенность и разнообразность оттенков синего.