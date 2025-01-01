8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Вид на Эрмитаж Камальдоли возле Фраскати Дюге Гаспар

Aртикул 421632D Дюге Гаспар
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Вид на Эрмитаж Камальдоли возле Фраскати" Дюге Гаспар по цене от 8470 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Вид на Эрмитаж Камальдоли возле Фраскати" Дюге Гаспар можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Дюге Гаспар

Пейзаж с пастухом и стадом (Landscape with a Shepherd and his Flock)Римский пейзажПейзаж с союзом Дидона и Иней (Landscape with the Union of Dido and Aeneas)Пейзаж №73Римский пейзажГорный пейзаж №22Героический пейзаж с фигурамиОхотничья сценаПейзаж непослушному пророку
Смотреть все

Тематика: Горы и скалы

Зимний пейзаж в ШвейцарииЗолото гор №6 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Гора Фудзияма и сакураПейзаж в ШвейцарииГора Фудзияма (Mount Fuji)Фудзияма (Fujiyama)Японский пейзажЗолото гор №20
Смотреть все

Тематика: Реки и озера

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Мост через реку №2Золотая осеньРека в лесу №5Весна - большая вода (Spring - a large water)Островок в озереЛетний день (Summer's day)
Смотреть все

Тематика: Гражданские здания

Дом у озера (The Lake house)Неаполитанский заливРасцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Старая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)МоскваКрымский видВид Рима. Колизей (View of Rome. Coliseum)Вилла у моряЛетний домик
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №4Натюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Девушка с жемчужной сережкойЛимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Пейзаж №3Даниил в логове львов
Смотреть все

Век: 17-й век

Две женщины у окна (1655-1660)Девушка с жемчужной сережкойЛимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Пейзаж №3Даниил в логове львовНочной дозорПрометей прикованный
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркПраздник боговРозы у окнаАфинская школа (The School of Athens)Итальянская улочка №18
Смотреть все