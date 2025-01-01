8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Ворота на Via Sepulcralis в Помпеях Кёбке Кристен

Aртикул 423338D Кёбке Кристен
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Ворота на Via Sepulcralis в Помпеях" Кёбке Кристен по цене от 8480 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Ворота на Via Sepulcralis в Помпеях" Кёбке Кристен можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Кёбке Кристен

Садовые ступени, ведущие к мастерской художника на БлегдамменеВид за пределами Копенгагена.Утренний светКаменная могила в лесу;Северный Подъемный мост к Цитадели в Копенгагене (The Northern Drawbridge to the Citadel in Copenhagen)Неаполитанский залив с фоном ВезувияНеаполитанский заливСеверные ворота ЦитаделиПортрет пейзажиста Фредерика СёдрингаОсенний пейзаж. Замок Фредериксборг на среднем расстоянии
Смотреть все

Тематика: Руины

"Историческая серия 1890-1900 гг. ""Фотографии Италии"" - Forum Romanum from the Palatine, Rome"Акрополь и Парфенонарка Септимия Севера Руины античного греческого театра в Таормине на побережье Средиземного моря (Сицилия, Южная Италия)Парфенон в АфинахОхота на оленяКаприччио с Римскими руинамиПейзаж с классическими руинами и фигурамиРуины древнего города империи инков Мачу-Пикчу в Перу
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикДеревянный домик в лесуСад (Garden) №8Вид на побережье №2Италия (Italy) №2Цветочный рынокМаяк (Lighthouse)
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Датская

Императрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеРозы №17Кошка с котятами (A cat with kittens)Больная девушка (The sick girl)Читающая женщина (Woman reading)Мальчики купаются в Скагене. Летний вечер Семейный портрет Гиршпрунга Летний вечер на пляже в Скагене. Художник и его жена. У постели больного
Смотреть все