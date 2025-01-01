8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Каменная могила в лесу; Кёбке Кристен

Aртикул 423343D Кёбке Кристен
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 23x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Каменная могила в лесу;" Кёбке Кристен по цене от 8420 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Каменная могила в лесу;" Кёбке Кристен можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Кёбке Кристен

Садовые ступени, ведущие к мастерской художника на БлегдамменеВид за пределами Копенгагена.Утренний светСеверный Подъемный мост к Цитадели в Копенгагене (The Northern Drawbridge to the Citadel in Copenhagen)Неаполитанский залив с фоном ВезувияНеаполитанский заливСеверные ворота ЦитаделиВорота на Via Sepulcralis в ПомпеяхПортрет пейзажиста Фредерика СёдрингаОсенний пейзаж. Замок Фредериксборг на среднем расстоянии
Смотреть все

Тематика: Лес

Утро в сосновом лесуДубовая рощаРека в лесу №5Бирюзовый лесСестрорецкий бор (Forest)Абстрактный лес - вид 2Летний день (Summer's day)Абстракция в лесуРучей в берёзовом лесу
Смотреть все

Тематика: Камни

Стена ПлачаПять человек толкают глыбу камнязаход солнцаИона и КитВашингтон пересекает ДелавэрКамни в лесу. ВалаамКамнеломХорошие камни и плохие камниБукет деревьев с камнями (Стенд деревьев с камнями)
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикДеревянный домик в лесуСад (Garden) №8Вид на побережье №2Италия (Italy) №2Цветочный рынокМаяк (Lighthouse)
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Датская

Императрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеРозы №17Кошка с котятами (A cat with kittens)Больная девушка (The sick girl)Читающая женщина (Woman reading)Мальчики купаются в Скагене. Летний вечер Семейный портрет Гиршпрунга Летний вечер на пляже в Скагене. Художник и его жена. У постели больного
Смотреть все

Графика: Рисунок

Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейДевушка на пляже №4Оливки №3Сказочный дирижабльЦветок макаОдуванчики №6Рыжеволосая девушка в черных чулках4 огненные девушкиОхота на львов ( A Lion Hunt)
Смотреть все