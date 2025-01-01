8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Картина из серии Яна Матейко из актового зала Технического университета во Львове Матейко Ян

Aртикул 432169D Матейко Ян
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 26x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Картина из серии Яна Матейко из актового зала Технического университета во Львове" Матейко Ян по цене от 9310 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Картина из серии Яна Матейко из актового зала Технического университета во Львове" Матейко Ян можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Матейко Ян

СтанчикПольша
Смотреть все

Тематика: Обнаженные

Палата ПсихеиПроцессия Силена которого везут на осле предваряется вакханалией играющей на цимбалах и других фигурахЮные купальщики (около 1927 г.)
Смотреть все

Тематика: Железная дорога

Паровоз в осеннем лесуРельсы-рельсыВиадук Гленфиннан - самый длинный виадук ШотландииПаровоз у перронаЖелезнодорожные составыЖелезная дорога №2Железнодорожная развилкаСтроительство железной дороги (Construction of the railway) №2Железная дорога на закате №2
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикДеревянный домик в лесуВид на побережье №2Италия (Italy) №2Цветочный рынокМаяк (Lighthouse)Весенний сад
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привалеРожь
Смотреть все

Жанры: Остальные жанры

Сад земных наслажденийДерево (Tree) №2Афинская школа (The School of Athens)Пионы (Peonies) №13Фавн (Faun a blackbird zupfeifend)Апофеоз войныУмбрийская долинаСпящая девушка (Sleeping girl)Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все

Национальность: Польская

СтанчикВетки хлопкаматеринствоСочельник в СибириВетки хлопка в прозрачной вазеДама в сиреневом платье с цветами (1903)Хлопок №8Хлопок на розовом фонеДевушка в синей шляпе
Смотреть все