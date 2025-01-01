8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Индиец сиу у могилы Миллер Альфред Джейкоб

Aртикул 423664D Миллер Альфред Джейкоб
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x25 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Индиец сиу у могилы" Миллер Альфред Джейкоб по цене от 9300 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Индиец сиу у могилы" Миллер Альфред Джейкоб можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Миллер Альфред Джейкоб

Охота на лосяМедведь гризлиКорневые-диггеровЖенщины, лежащие на поводке (от Лоуренс Стерн, «Сентиментальное путешествие», 1768)Бить отступлениеСайри Гэмп и Мистер ПлесеньЧеловек сидит у окнаИндийская женщина делает платье войныпьер
Смотреть все

Тематика: Деревья

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляОбъемное золотое деревоДерево с цветными круглыми листьями №2Бирюзовый лесДерево (Tree) №2Абстрактный лес - вид 2Островок в озереАбстракция в лесу
Смотреть все

Тематика: Мужчины

Охотники на привалеКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)СтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоВитрувианский человек Леонардо да ВинчиЛысый мужчина в шубе (1630)Мыслитель. Портрет Ивана Александровича ИльинаМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Песочные часы
Смотреть все

Тематика: Камни

Пять человек толкают глыбу камнязаход солнцаИона и КитВашингтон пересекает ДелавэрКамни в лесу. ВалаамКамнеломНа запад курс империи идет своим путем (изучение фресок, Капитолий США)Букет деревьев с камнями (Стенд деревьев с камнями)С гор Гарц (Всадники в горах Гарц)
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикМосква (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворик
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыПарусник (Sailing ship) №2Золотая осеньМосковский дворикДевятый валУтро в сосновом лесуВ голубом простореБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиРожь
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикДеревянный домик в лесуВид на побережье №2Италия (Italy) №2Цветочный рынокМаяк (Lighthouse)Весенний сад
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привалеРожь
Смотреть все

Национальность: Американская

Пионы (Peonies) №5Дом у озера (The Lake house)Помощь другуГолый ребенок Рождество (Christmas)ВатерлооДеревянный домик в лесуВид на побережье №2Италия (Italy) №2
Смотреть все