8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Суд принцессы Монтичелли Адольф

Aртикул 430784D Монтичелли Адольф
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 33x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Суд принцессы" Монтичелли Адольф по цене от 9400 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Суд принцессы" Монтичелли Адольф можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Монтичелли Адольф

Факельное шествиеНатюрморт Устрицы, рыбаFete ChampetreВосходНатюрморт. ФруктыКак вам это нравитсяЛесное Поклонение
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Праздник боговАфинская школа (The School of Athens)Поцелуй ИудыЛовцы птицТриумф ВенецииЗимний пейзаж с ловушкой для птицДевушки на берегуНочной дозор
Смотреть все

Тематика: Арки

Итальянская улочка с арками №14Итальянская улочка с арками №6Итальянская улочка с арками №20Вид на Арку Константина Итальянская улочка №4Уютный дворик традиционной мавританской архитектуры с летним кафе в Барселоне (Испания)арка Септимия Севера Итальянская улочка №3Платонова пещера
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикДеревянный домик в лесуВид на побережье №2Италия (Italy) №2Цветочный рынокМаяк (Lighthouse)Весенний сад
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привалеРожь
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяПадший ангелГолубые танцовщицыЛетний садАбстрактный лес - вид 2Абстракция в лесуПервая дуэльДевушка на пляже №4
Смотреть все

Жанры: Остальные жанры

Сад земных наслажденийДерево (Tree) №2Афинская школа (The School of Athens)Пионы (Peonies) №13Фавн (Faun a blackbird zupfeifend)Апофеоз войныУмбрийская долинаСпящая девушка (Sleeping girl)Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все

Стиль: Ориентализм

Император Наполеон I и его штаб верхом на лошадяхДревний ужасБаллада о Леноре, или мертвые путешествуют быстроМисс дель Кастильо на смертном одреИгроки в карты: трое мужчин, двое сидят, один стоит перед разложенными на столе картамиСвалкаМаскарадРимские пилигримыТуалет римской леди
Смотреть все