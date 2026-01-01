8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Пембрукшир, Южный Уэльс Уорд Джеймс

Aртикул 420836D Уорд Джеймс
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 36x20 см

  КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Пембрукшир, Южный Уэльс" Уорд Джеймс по цене от 9440 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Пембрукшир, Южный Уэльс" Уорд Джеймс можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Художник: Уорд Джеймс

Тематика: Гражданские здания

Тематика: Холмы

Жанры: Пeйзaж

Стиль: Романтизм

Век: 19-й век

Национальность: Английская

Графика: Рисунок

