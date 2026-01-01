8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Водопад на реке Клайд, Тасмания Эжен фон Герард

Aртикул 422545D Эжен фон Герард
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 31x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Водопад на реке Клайд, Тасмания" Эжен фон Герард по цене от 9380 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Водопад на реке Клайд, Тасмания" Эжен фон Герард можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Эжен фон Герард

Чайные деревья возле мыса Шанк, ВикторияСтоуни Ризес, озеро КорангамитМилфорд Саунд, Новая ЗеландияУорренхейп Хиллз возле БалларатЗамковая скала, мыс ШанкГора Костюшко, вид с викторианской границы (хребты Надежды)Гора Крутая, Грампианс, ВикторияСидней ХедсГолова Митты Митта, орлиный вид на горы
Смотреть все

Тематика: Водопады

Невероятная панорама острова Маврикий с видом на знаменитый подводный водопадВодопад №7Ниагарский водопад (1867) (Niagara Falls, from the American Side)Величественный вид на водопад с бирюзовой водой на фоне скалистых гор и хвойного леса в Национальном парке Плитвицкие озера (Хорватия)Невероятный рассвет над водопадом Годафосс - одним из самых известных водопадов ИсландииПрекрасный вид из пещеры на водопад в тропических лесах Национального парка Кхао Яй (Тайланд)Водопад №215Водопад №24Ниагарский водопад №2
Смотреть все

Тематика: Камни

Пять человек толкают глыбу камнязаход солнцаИона и КитВашингтон пересекает ДелавэрКамни в лесу. ВалаамБукет деревьев с камнями (Стенд деревьев с камнями)На запад курс империи идет своим путем (изучение фресок, Капитолий США)КамнеломСерпентарский пейзаж с шествием волхвов
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикДеревянный домик в лесуВид на побережье №2Маяк (Lighthouse)Италия (Italy) №2Цветочный рынокВесенний сад
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Австрийская

ПоцелуйАдель Блох-Бауэр IIГрушевое ДеревоДрево жизни - фрагмент №4Объятия (фрагмент с цветокоррекцией)Поцелуй (с цветокоррекцией)Поцелуй (оригинальная цветопередача)Дама с вееромЕловый лес I
Смотреть все